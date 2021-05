LOT zawiesza loty na Białoruś. "Wyznaczone zostały alternatywne trasy"

LOT od dziś zawiesza rejsy do Mińska - ustaliło Radio ZET. Samoloty polskiego przewoźnika do Moskwy i Azji będą omijać przestrzeń powietrzną Białorusi - dowiaduje się reporterka Radia ZET Danka Woźnicka.

LOT nie będzie latał nad Białorusią. To pokłosie zatrzymania samolotu Ryanaira oraz aresztowania przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Polskie Linie Lotnicze LOT opracowują w tej chwili trasy alternatywne dla samolotów, których trasy wiodły przez przestrzeń powietrzną Białorusi. Samoloty do Moskwy najprawdopodobniej polecą nad Litwą i Łotwą - dowiaduje się Radio ZET.

Rejsy do Rosji i Azji mają omijać białoruską przestrzeń powietrzną. Do Moskwy będziemy latać nad Litwą i Łotwą, z kolei do Azji tak samo lub nad Rumunią, Bułgarią i Turcją. - Pasażerowie mogą zwrócić bilet lub zmienić rezerwację na przyszły termin. Na razie nie jest znana data, kiedy wznowimy operacje do Mińska - powiedział rzecznik linii PLL LOT Leszek Moczulski reporterce Radia ZET Joannie Mąkosie.

LOT zawiesza loty na Białoruś po aresztowaniu Ramana Pratasiewicza

- Zawiesiliśmy połączenia LOT-u do Mińska. Wyznaczone zostały alternatywne trasy dla lotów odbywających się nad terytorium Białorusi - powiedział rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. W poniedziałek rzecznik spółki przekazał PAP, że LOT przygotowuje alternatywne scenariusze dla połączeń, które odbywają się nad terytorium Białorusi. Zapowiedział, że spółka będzie przekazywać na bieżąco informacje odnośnie podjętych decyzji.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku na skutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

Przywódcy UE na szczycie w Brukseli zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, jak również sankcji gospodarczych na ten wschodnioeuropejski kraj. Podjęto decyzję o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE. Zaapelowano również do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Zgodnie z zaleceniem UE, która przyjęła nowe sankcje wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki, loty w przestrzeni powietrznej Białorusi aż "do odwołania" zawiesiły m.in. linie lotnicze Air France. Wcześniej „wstrzymanie czynności” w przestrzeni powietrznej Białorusi zakomunikowała niemiecka Lufthansa.

RadioZET.pl/RadioZET/PAP