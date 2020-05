Zwłoki dwóch braci znaleziono w aucie w jeziorze. Są wyniki sekcji zwłok

W sobotę, 16 maja w jeziorze Przytonko w gminie Drawsko Pomorskie w wyniku akcji poszukiwawczej znaleziono samochód marki Toyota avensis. W pojeździe były ciała dwóch braci - 40-latka i 33-latka z gminy Łobez.

Śmierć dwóch braci w jeziorze Przytonko

Prokurator Ryszard Gąsiorowski poinformował o wstępnych wynikach sekcji zwłok braci, których znaleziono w jeziorze Przytonko. Na tym etapie śledztwa wykluczono, by do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie.

We wstępnej opinii biegły wskazał, że przyczyną śmierci obu mężczyzn jest utonięcie. Nie ma na ciałach zmarłych żadnych obrażeń, które wskazywałyby, że ktoś ich atakował, że wcześniej uczestniczyli w zdarzeniu z użyciem niebezpiecznego narzędzia

– przekaz rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie.

Prokurator Gąsiorowski wyjaśnił, że mężczyźni mogli spać, gdy samochód znalazł się w wodzie. W aucie siedzenie kierowcy oraz pasażera były rozłożone. W trakcie oględzin samochodu ustalono, że "nie był na biegu, nie był zaciągnięty ręczny hamulec"

"Wygląda na to, że w takiej sytuacji samochód mógł się stoczyć do jeziora" — wyjaśnił Gąsiorowski. Dodał, że powołano biegłego, który jeszcze raz dokona oględzin pojazdu i sprawdzi stan techniczny samochodu. Od zmarłych braci pobrano próbki do badań na obecność narkotyków oraz alkoholu.

RadioZET.pl/PAP