Lasy Państwowe się zbroją. Strażnicy dostają karabiny, ekolodzy są zaniepokojeni

Karabinki GROT to nowoczesna broń, którą produkują zakłady “Łucznik” w Radomiu. Każdy z nich wraz z czterema magazynkami po 30 nabojów kosztuje około 9,6 tys. złotych. Strażnicy leśni w woj. podlaskim otrzymali na razie 62 sztuki tej broni.

- Mamy 31 posterunków Straży Leśnej (jeden w każdym nadleśnictwie), a więc każdy z nich dysponuje dwiema jednostkami broni automatycznej dla dwóch strażników. Mają też pistolety Glock - powiedział w rozmowie z "Kurierem Porannym" dyrektor białostockiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzej Józef Nowak.

Strażnicy leśni otrzymują karabinki GROT

Karabinki GROT mają trafić do wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Po co leśnikom taka broń? - Jest to realizacja założeń naszego dyrektora generalnego, który uważa, że Straż Leśna powinna być dobrze uzbrojona. Jako leśnicy, wszyscy mamy takie zdanie, bowiem jesteśmy formacja paramilitarną - tłumaczy Nowak. Łącznie do Straży Leśnej w Polsce należy około 3 tys. osób.

Szef białostockiej Dyrekcji Lasów Państwowych dodał, że Straż Leśna w razie konfliktu może być wsparciem dla wojska. Broń automatyczna ma zwiększać bezpieczeństwo pracowników Straży Leśnej i działać odstraszająco na kłusowników.

Jak podaje "Kurier Poranny", strażnicy są już szkoleni z obsługi karabinów m.in. przez byłych żołnierzy GROM-u. Treningi strzeleckie odbywają się m.in. na strzelnicach leśników.

Zbrojeniami w Lasach Państwowych zaniepokojeni są ekolodzy i aktywiści. “Ostatnie wpisy na stronach RDLP Białystok wymieniają jako zagrożenia: uchodźców i 'ekoterrorystów'. Docelowo karabiny mają jednak otrzymać wszystkie dyrekcje regionalne LP, więc identyfikowanych zagrożeń może być więcej na terenie całego kraju” - czytamy na profilu Nasze Lasy.

Natomiast ekolog Mateusz Płóciennik skrytykował politykę rządzących ws. polskich lasów. “To pokazuje w jakim kierunku są upolityczniane Lasy Państwowe. Ktoś chce je zamienić w uzbrojoną bojówkę PiS. Dlatego to wszystko trzeba zaorać do korzenia i oddać lasy w ręce ekologów” - napisał na Twitterze.

RadioZET.pl/"Kurier Poranny"