Śmierć podczas grzybobrania. Tragiczny finał miały poszukiwania 70-letniego mężczyzny, który wybrał się do lasu. Policjanci znaleźli ciało. Funkcjonariusze apelują, by odpowiednio się zabezpieczyć, zanim ruszymy na grzyby.

O zaginięciu mężczyzny policjanci z Lęborka dowiedzieli się w niedzielę po południu. 70-latek wybrał się na grzyby i nie wrócił do domu o wcześniej umówionej porze. Zaniepokojeni współlokatorzy wezwali służby.

Tragedia podczas grzybobrania. Mężczyzna zaginął, w lesie znaleziono ciało

Policja w Lęborku zarządziła alarm dla wszystkich policjantów w służbie oraz całego stanu wydziału kryminalnego i prewencji. Niestety, poszukiwania miały tragiczny finał. Mundurowi po około dwóch godzinach znaleźli ciało 70-latka na terenie kompleksu leśnego w gminie Nowa Wieś Lęborska.

Wstępnie nie stwierdzono, by do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Obecnie śledczy wyjaśniają okoliczności i przyczyny tej tragedii.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność podczas wypraw na grzyby. Dla policjantów jest to szczególnie trudny okres, bo wraz z wysypem grzybów w lasach rośnie ryzyko zaginięć. Mundurowi radzą, by do lasu wybierać się rano, zawsze w towarzystwie i zwracać uwagę na osoby w podeszłym wieku.

"Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, które w momencie, gdy zgubimy się w lesie, mogą okazać się bardzo przydatne. Telefon może posłużyć do wezwania pomocy i odczytania lokalizacji zaginionego" - przekazuje KPP w Lęborku.

RadioZET.pl/KPP w Lęborku