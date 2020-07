Będzie banknot z Lechem Kaczyńskim. Znamy wartość nominału

Lech Kaczyński, prezydent Polski w latach 2005-2010, pojawi się na banknocie, którego planowana wartość nominalna wynosić będzie 20 złotych, a termin wejścia do obiegu to listopad 2021 roku. Szacunkowa wielkość emisji - do 60 tys. sztuk. NBP zaznacza jednak, że "plany mogą ulec zmianie".

Na stronie NBP możemy przeczytać, że wśród innych okolicznościowych nominałów, których emisję bank centralny przewidział na przyszły rok, znajdą się m.in. kontynuacja serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" i "Wielcy polscy ekonomiści", "Pamięci ofiar stanu wojennego" oraz "100. rocznica III Powstania Śląskiego" czy pierścień z wizerunkiem wałbrzyskiego Zamku Książ.

Lech Kaczyński, b. prezydent RP, na banknocie NBP

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 r. Prawnik, działacz opozycji demokratycznej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, I wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" (1990-1991), parlamentarzysta, minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP (1991), prezes NIK (1992-1995), minister sprawiedliwości (2000-2001); współzałożyciel i prezes partii Prawo i Sprawiedliwość (2001-2003); prezydent Warszawy (2002-2005), współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 2005 r. wybrany na urząd Prezydenta RP. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, którym udawał się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej; wraz z nim zginęła jego żona i 94 pasażerów, w tym wielu przedstawicieli polskich elit politycznych, wojskowych i kościelnych oraz środowisk pielęgnujących pamięć o zbrodni katyńskiej.

RadioZET.pl/PAP/nbp.pl