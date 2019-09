W niedzielę w Gdańsku doszło do incydentu podczas rozdawania broszur posła Jarosława Sellina. Jak poinformował radny miejski Dawid Krupej, podczas wręczania jednej z ulotek Lechowi Wałęsie, b. prezydent porwał ją i rzucił na ziemię tłumacząc, że ta orientacja jest bardziej szkodliwa od komunistów.

"Dzisiaj rano poprosiłem Pana Prezydenta Wałęsę o przyjęcie gazetki Pana Posła Jarosława #Sellina Pan Prezydent porwał gazetkę i rzucił ją na ziemię, prezentując w tym czasie swoją +kulturę+, która tryskała agresją i chamstwem. Jest mi przykro Panie Prezydencie, że traktuje Pan tak drugiego człowieka" - napisał w niedzielę na Facebooku radny PiS Dawid Krupej.

W kolejnym wpisie dodał, że dziwi go, że "zrobiła to na dodatek osoba, która dopiero co wyszła z kościoła".

Lech Wałęsa ''napadnięty'' przed kościołem

Do incydentu na Facebooku odniósł się również były prezydent Lech Wałęsa, który tłumaczył, że został "napadnięty przez ludzi rozdających ulotki PiS".

"Dziś w Niedzielę po Mszy świętej o godzinie 9. w mojej parafii przy wyjściu z kościoła zostałem napadnięty przez ludzi rozdających ulotki PIS. Wciśniętą ulotkę porwałem i odrzuciłem ofiarodawcy ze słowami, ta orientacja jest bardziej perfidna i szkodliwa od komunistów" - napisał były prezydent.

