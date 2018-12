Wałęsa podtrzymuje słowa o Putinie. „Zrobiłem to celowo, wiem, dokąd zmierzam”

W środę Lech Wałęsa swoimi słowami o Władimirze Putinie i Rosji wywołał spore poruszenie wśród internautów i polskich polityków. Dziś w rozmowie z TVN24 stwierdził, że były one celowe. „Podtrzymuję wszystko, co powiedziałem. Zrobiłem to celowo, wiem, dokąd zmierzam” – dodał były prezydent.

– Władimir Putin to bardzo mądry człowiek, naprawdę ustawia całą Europę i świat tak, jak chce. To, co powiedziałem, wszystko podtrzymuję. Zrobiłem to celowo, przemyślanie, ja naprawdę wiem, dokąd zmierzam – mówił w rozmowie z TVN24 Lech Wałęsa.

– Z Rosjanami trzeba umieć rozmawiać, trzeba rozumieć Rosję, żeby robić z nią interesy. Dziś nie potrafimy samolotu sprowadzić, a ja wojska (rosyjskie z Polski – red.) wyprowadziłem na przykład – dodał były prezydent.

Lech Wałęsa chwali Putina

W rozmowie z portalem „Sputnik” Wałęsa stwierdził, że nie podoba mu się polityka polskiego rządu względem Stanów Zjednoczonych, a prezydent Rosji Władimir Putin to „mądry człowiek”.

– Nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają. My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę – apelował Wałęsa w wywiadzie dla rosyjskiego portalu. „Nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku” – ocenił.

Były prezydent dodał również, że gdyby miał zaproszenie (do Rosji – red.), to by pojechał. „Nie mam żadnych przeciwwskazań. Bardzo bym chciał, bo uważam Putina za mądrego człowieka, tylko któremu nie dostarczają argumentów, takich trochę innych. On ma inne argumenty. Potencjał, wielkie to wszystko, wrogowie. I on z tego wyciąga wnioski. A gdyby miał inne argumenty, takie jak Jelcynowi dostarczałem, to wtedy piękną politykę robiliśmy” – mówił.

Pytany przez prowadzącego rozmowę, dlaczego „teraz polskie kierownictwo rzuca się w objęcia Stanów Zjednoczonych”, Wałęsa odpowiedział: „No Panie, a co mają zrobić? Jaki mają wybór?”.

Portal „Sputnik” należy do rosyjskiego państwowego operatora medialnego. Określany jest jako narzędzie prokremlowskiej propagandy.

