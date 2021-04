Lech Wałęsa szuka pracy przez portal w internecie. Były prezydent motywuje swoją aktywność trudną sytuacją finansową. Informację potwierdził serwisowi Polsatnews.pl Marek Kaczmar, współpracownik byłego prezydenta.

Wałęsa zamieścił ogłoszenie o pracy na portalu flexi.pl. Przeznaczony jest dla osób powyżej 50. roku życia szukających zatrudnienia. Głowa państwa z lat 1990-1995 podpisuje się w anonsie jako "doświadczony przywódca i świetny mówca".

Lech Wałęsa szuka pracy. Ogłosił swoje usługi w internecie. "Chce dzielić się wiedzą"

Jego usługi to "prowadzenie spotkań i szkoleń z leadership, przyjmowanie na spotkania motywacyjne w firmach, dodatkowe usługi promocyjne, wspólne zdjęcia, autografy" - czytamy w ogłoszeniu, które znaleźliśmy w serwisie Flexi.pl.

Wałęsa podkreśla, że chce "dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem". Nie są to jednak tanie usługi. B. prezydent ma imponujące wymagania finansowe – za 1-2 godzinne spotkanie z byłym przywódcą "Solidarności" trzeba zapłacić minimum 20 tys. złotych. Wałęsa zaznaczył jednak, że "cena jest do ustalenia".

"Miałem wiele wyjazdów zaplanowanych. Miałem lecieć do Włoch, Niemiec, USA, w inne miejsca, i to mi wszystko padło niestety... I bankrutuję teraz. Bo ja dostaję 6 tys. zł emerytury, a żona wydaje co miesiąc 7 tysięcy" – opowiadał w minionym roku "Super Expressowi" były prezydent. Z kolei w Polsat News przyznał w grudniu, że jest bankrutem.

