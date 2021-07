30-latce, która zostawiła swoje niespełna roczne dziecko w samochodzie, a sama poszła do domu, grozi do pięciu lat więzienia. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby nie kobieta, która usłyszała krzyk chłopca. - Otworzyłam drzwi przez uchylone okno i wezwałam policję - opowiadała pani Małgorzata w rozmowie z TVN24.