Powiesił własnego psa na ogrodzeniu domu. Policja zatrzymała 30-latka

Policjanci z łęczyckiej komendy zatrzymali 30-latka, który na początku lutego 2021 roku powiesił psa na ogrodzeniu domu. Podejrzany usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

30-latek z Łęczycy (woj. łódzkie) powiesił psa na ogrodzeniu domu. O zdarzeniu poinformowano policjantów

Mundurowi przyjechali na miejsce, ale zwierzę było już martwe

We wtorek policjanci namierzyli i zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. 30-latek usłyszał już zarzut

30-latek z Łęczycy powiesił psa na ogrodzeniu jednego z domów przy ul. Zachodniej. Sprawę szybko zgłoszono na policję, jednak zwierzę było już martwe. Prokurator, który zajmował się sprawą, zlecił badania ciała psa. - Zebrane dowody pozwoliły wskazać, że za przestępstwem stoi jego 30-letni właściciel – potwierdziła komenda policji w Łęczycy.

We wtorek 16 marca policjanci namierzyli i zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. Następnego dnia usłyszał on zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt takie przestępstwo zagrożone jest karą więzienia do lat 5.

RadioZET.pl/KPP Łęczyca