W niedzielę do jednego z mieszkań w Legnicy wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce stwierdzili w mieszkaniu zgon 9-miesięcznego chłopca. Dziecko miało na głowie widoczne obrażenia. Ratownicy niezwłocznie zawiadomili policję i prokuraturę. Biegły z zakresu medycyny sądowej, który przyjechał na miejsce stwierdził urazy czaszkowo-mózgowe.

Śmierć 9-miesięcznego Szymonka. Ojciec z zarzutem zabójstwa

Policja zatrzymała 46-letniego ojca dziecka. Mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany. W mieszkaniu nie było matki dziecka. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn powiedziała, że z ustaleń śledczych wynika, że matka dziecka piła dzień wcześniej z ojcem 9-miesięcznego chłopczyka alkohol i wyszła z mieszkania. Kobieta została zatrzymana w poniedziałek. Również była pijana. Prokurator postawił ojcu dziecka zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie

Mężczyzna w celu uspokojenia płaczu dziecka zadał mu kilkanaście ciosów ręką oraz narzędziem. Uderzał w różne części ciała, w tym w główkę powodując obrażania czaszkowo-mózgowe, które spowodowały zgon prok. Lidia Tkaczyszyn

46-latek, według prokuratury, przyznał się od zarzutu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt wobec niego. Zarzuty w tej sprawie usłyszała również matka dziecka. - Prokurator zarzucił jej, że znęcała się fizycznie i psychicznie nad swoim synkiem i naraziła to dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - powiedziała prok. Tkaczyszyn. Dodała, że prokurator również w tym przypadku planuje skierowanie wniosku o areszt.

Kobieta jest również matką siedmiorga innych dzieci. 9-miesięczny Szymonek był pierwszym dzieckiem ze związku z 46-letnim mężczyzną. Jak ustaliła prokuratura, ojciec zamordowanego niemowlęcia był wcześniej karany. Został skazany na 12 lat więzienia za ciężkie uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Sąd Rejonowy w Legnicy z urzędu prowadził postępowanie o organicznie władzy rodzicielskiej nad 9-miesięczny dzieckiem. W październik sąd ograniczył we władzy rodzicielskiej matkę w ten sposób, że ustanowił nadzór kuratora, a ojca ograniczył do ogólnego wglądu w wychowanie dzieci. W czasie tragicznego w skutkach zdarzenia w mieszkaniu przebywał tylko 46-latek oraz jego 9-miesięczny synek. Pozostałe dzieci kobiet nie mieszkały tam, ponieważ sąd wcześniej pozbawił ją praw rodzicielskich do nich.

