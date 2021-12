Niemowlęta z COVID-19 trafiły pod respirator. Rodzice dzieci byli niezaszczepieni

Cztery niemowlęta chorujące na COVID-19 trafiły do szpitala w Legnicy. Stan trojga dzieci był tak zły, że wymagały podłączenia do respiratora - podało TVN24. Jedyne dziecko, które oddychało samodzielnie i przeszło chorobę łagodniej było z rodziny, w której wszyscy byli zaszczepieni.

Dzieci przechodziły COVID-19 we wcześniejszych falach epidemii łagodniej niż dorośli. Obecnie sytuacja się zmienia i liczba infekcji koronawirusem wśród dzieci rośnie. Częstszym przypadkom zachorowania sprzyjają otwarte szkoły oraz fakt, że dotąd tylko młodzież powyżej 12 lat mogła się zaszczepić. Zmieni się to 13 grudnia, gdy ruszą zapisy na szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Zakażenie u najmłodszych ma też obecnie cięższy przebieg. Szpitale coraz częściej przyjmują dzieci, które ciężko przechodzą COVID-19. TVN24 podało, że do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy trafiły cztery niemowlęta zakażone koronawirusem. Stan trójki z nich był na tyle ciężki, że zostały podłączone do respiratora.

Legnica. Niemowlęta z COVID-19 trafiły do szpitala

Dzieci zaraziły się wirusem SARS-CoV-2 w domu. Jak się okazało, tylko jedno z nich było z rodziny, w której wszyscy byli zaszczepieni. - To dziecko posiadało przeciwciała i przechodziło chorobę najlżej. Tak naprawdę tylko w tym przypadku obyło się bez respiratora i ciężkiego zapalenia płuc z niewydolnością oddechową. Niestety pozostała trójka cierpiała na skrajną niewydolność oddechową i stąd respirator - powiedział w rozmowie z TVN24 Tomasz Kozieł rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Dwoje dzieci nadal jest w szpitalu, z czego jedno wciąż jest podłączone do respiratora. Chociaż dzieci poniżej piątego roku jeszcze nie są szczepione, przed zakażeniem mogą uchronić je zaszczepieni rodzice. Ponadto Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomenduje szczepienie ciężarnych przeciw COVID-19. Szczepionka chroni wtedy matkę, a także płód, któremu przeciwciała są przekazywane przez łożysko. Są one również obecne w mleku.

RadioZET.pl/TVN24/medonet.pl/oprac. AK