Dzik zaatakował małego chłopca. Dziecko walczy o życie

Sześcioletniego chłopca zaatakował dzik. Do dramatu doszło w piątek na ogródkach działkowych w okolicach ulicy Poznańskiej. "Chłopiec został przetransportowany do wrocławskiego szpitala. Jego stan jest ciężki" - poinformowano na facebookowym profilu "Miasto Legnica".

Legnica. Dzik zaatakował dziecko. Chłopiec w ciężkim stanie

- Chłopiec przebywał na terenie ogródków działkowych ze swoją mamą, u znajomych. Kobieta nie widziała momentu ataku, bo sześciolatek oddalił się na chwilę - relacjonowała w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" mł. asp. Anna Tersa z policji w Legnicy. - Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala na ul. Borowską we Wrocławiu. Z tego, co mi wiadomo, chłopiec był operowany. Jego stan jest ciężki - oświadczyła.

Agresywnego zwierzęcia poszukują służby. "Ostrzegamy mieszkańców oraz prosimy o informację, jeśli ktokolwiek zlokalizuje dzika w naszym mieście. Należy wówczas dzwonić pod numer 112, 997, 986" - poinformowano na portalu dotyczącym Legnicy.

Prezydent miasta zwołał obrady Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "Omówiliśmy możliwe scenariusze naszego działania, które mogą zmniejszyć populację tych zwierząt w okolicach miasta i mogą sprawić, że zwierzęta te w mniejszym stopniu będą wchodziły na teren miasta" – miasto cytuje na swojej stronie Sławomira Masojcia, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

"W przeszłości były między innymi prowadzone akcje odstrzału sanitarnego oraz odławiania zwierząt i przenoszenia ich do specjalnych azyli. Odłowiono ok. 100 dzików. Koszty z tym związane pokrył Urząd Miasta w Legnicy. Kłopotem jest też to, że nadal jesteśmy w strefie ASF (Afrykański pomór Świń) i nie ma możliwości przemieszania dzików. Służby apelują także o to, aby nie dokarmiać dzików oraz budować zamykane zasieki na śmieci" - dodał Masojć.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"Gazeta Wrocławska"/portal.legnica.eu