Sprawa dotyczy wydarzeń z października 2018 roku. Jak dotąd ustalono, w tzw. lasku złotoryjskim uczniowie klasy sportowej z SP nr 9 w Legnicy brali udział w zajęciach z atletyki terenowej. Na polecenie nauczyciela przenosili wspólnie nad głowami blisko 10-metrowy konar drzewa o wadze ponad 100 kilogramów – relacjonuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn. Podczas zajęć jeden z chłopców upadł i został przygnieciony konarem.

13-letni Kuba był reanimowany na miejscu, później został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.Tam okazało się, że chłopiec ma złamane kości czaszki, a jego stan jest bardzo ciężki. Konieczna była operacja neurochirurgiczna. Niestety życia Kuby nie udało się uratować. Dziecko zmarło dwa tygodnie później.

13-letni uczeń zmarł po wypadku na wf-ie. Nauczyciel z zarzutami

We wtorek Prokuratura Rejonowa w Legnicy przekazała, że nauczyciel Tomasz P. został oskarżony o nieumyślne doprowadzenie do obrażeń ciała 13-letniego ucznia i w konsekwencji do jego śmierci. - Nie zachował należytej ostrożności w czasie lekcji wf-u. Tomasz P. polecił wykonać niebezpieczne ćwiczenie, bez należytego instruktarzu, bez asekuracji (…) bez rozpoznania podłoża, na którym było wykonywane te ćwiczenie - mówiła prokurator Tkaczyszyn. Jak dodała, nauczycielowi zarzucono też narażenie 10 pozostałych uczniów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie lekkich obrażeń ciała u drugiego z chłopców.

Nauczyciel nie przyznał się do winny i odmówił składania wyjaśnień. Na ten moment jest zawieszony w prawach wykonywania zawodu nauczyciela. Grozi mu do 5 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP