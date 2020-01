Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Aspirant sztabowy Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji poinformowała w czwartek, że w poniedziałek rano funkcjonariusze policji zostali poinformowani, iż z budynku mieszkalnego na jednym z osiedli w Legnicy na Dolnym Śląsku został wyrzucony przez okno pies.

Zwierzę nie przeżyło upadku z dziewiątego piętra budynku.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn do tej sprawy. Sprawcą okazał się jeden z zatrzymanych - 25-letni mieszkaniec miasta, który nie był właścicielem zwierzęcia. W mieszkaniu brał udział w libacji alkoholowej. Tłumaczył się tym, że pies go zdenerwował, więc postanowił wyrzucić go przez okno.