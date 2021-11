Lek na COVID-19 będzie dostępny w Polsce? Premier wskazał, jaki jest warunek

Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że trwają rozmowy na temat jak najszybszego nabycia leku na COVID-19. Musi jednak zostać spełniony warunek, aby trafiły do Polski.

– Coraz częściej mówi się o lekarstwach na COVID-19. To dobre wiadomości, które spływają ze świata, niemniej jednak niestety jeszcze, póki co Europejska Agencja Lekowa nie zatwierdziła ostatecznie leków proponowanych przez firmy, które już wyprodukowały te leki – powiedział premier.

Lek na COVID-19. Morawiecki: Polska zakontraktowała te leki

– Mam nadzieję, że nastąpi to lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że też uratują znaczną liczbę istnień ludzkich – dodał Morawiecki.

Premier dodał, że poza tym Polska zamawia te leki, które już obecnie są stosowane w terapii niektórych chorych z COVID-19. Pacjentom podawany jest m.in. remdesivir.

Ministerstwo Zdrowia, pytane przez PAP o szczegóły, przekazało za pośrednictwem biura prasowego, że "przystąpiliśmy do przetargu unijnego i taki zakup jest planowany". "Zabezpieczymy pacjentów w ilości niezbędne do leczenia zakażonych COVID-19 w szpitalach. Zakup realizowany jest w warunkach niejawnych i objęty tajemnicą prawnie chronioną" – podał resort Adama Niedzielskiego.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany w piątek w TVP1 o dopuszczenie przez Wielką Brytanię do użycia opracowanego przez firmę Merck leku molnupiravir, odparł, że UE wchodzi w program zakupów podobny do zakupu szczepionek. – W ten program także jako Polska wchodzimy, będziemy w tym programie uczestniczyć – mówił Kraska. – Czekamy na zatwierdzenie tego leku przez Europejską Agencję Leków i jeżeli będzie zatwierdzony, to oczywiście także w Polsce ten lek się pojawi – dodał.

Brytyjski regulator leków wydał w czwartek warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do użycia opracowanej przez firmę Merck tabletki. Molnupiravir jest w trakcie procesu zatwierdzania przez organy regulacyjne w USA i w Unii Europejskiej.

RadioZET.pl/PAP - Olga Zakolska, Karol Kostrzewa, Katarzyna Lechowicz-Dyl/oprac. AK