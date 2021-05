To oznacza, że lekarz dowie się o tym automatycznie przy sprawdzaniu ubezpieczenia pacjenta przed wizytą.

- To będzie bardzo dobre, dlatego że przy okazji wizyty (...) będziemy wiedzieć, czy dana osoba jest zaszczepiona czy nie. Podstawowa opieka zdrowotna jest bardzo ważnym elementem w rozmowie z pacjentami, którzy mają wątpliwości – mówi Radiu ZET prof. Agnieszka Mastalerz – Migas, krajowa konsultant medycyny rodzinnej.

Według lekarki, będzie to też okazja, żeby dotrzeć do seniorów, którzy do tej pory nie zaszczepili się. – Być może mieli ograniczone pole wyboru i może teraz trzeba wrócić do tej grupy wiekowej i bardziej zachęcić do zgłoszenia się do punktu szczepień – dodaje prof. Mastalerz -Migas.

RadioZET.pl/ Grażyna Wiatr