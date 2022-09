Przemysław Czarnek został zapytany w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy możliwe jest wprowadzenie pod pewnymi warunkami nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/23, jeśli pogorszy się sytuacja epidemiczna w związku z COVID-19 lub w szkołach będą niedogrzane pomieszczenia. - W żadnym wypadku. Nie ma żadnego systemowego zdalnego nauczania, które wprowadziłby minister edukacji i nauki, tak jak w czasie covidu, w czasie lockdownów - zapewnił Czarnek.

Szef MEiN dodał, że nie spodziewa się też, aby zaistniała taka konieczność “w dającej się przewidzieć przyszłości”. Czarnek zaznaczył, że dyrektorzy również nie będą mogli samodzielnie podejmować decyzji o przejściu na naukę zdalną. Szef MEiN odniósł się do obaw, że w związku z kryzysem energetycznym szkoły mogą być niedogrzane.

Czarnek o możliwej nauce zdalnej w “pojedynczych przypadkach”

- Jeśli chodzi o temperaturę w pomieszczeniach w szkołach, to przepisy, które obowiązują od kilkudziesięciu lat, stanowią, że jeśli temperatura spadnie poniżej 15 stopni, to zajęcia są odwoływane. I to nie są przepisy, które my ustanowiliśmy, tylko przepisy, które obowiązują od kilkudziesięciu lat - wyjaśnił Czarnek.

Minister wskazał jednak sytuacje, w których odejście od nauki stacjonarnej jest dopuszczalne. - A jak będą odwołane zajęcia, bo każdego roku się to zdarza, gdzie będzie jakaś awaria kotła czy systemu ogrzewania na kilka dni, no to wtedy dzieci będą oczywiście na nauce zdalnej w pojedynczych przypadkach - powiedział minister edukacji i nauki.

