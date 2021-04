Leszek Miller przypomniał w piątkowym Gościu Radia ZET historię dawnej relacji z rodziną prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Gdy w świecie polityki mówi się o ich wieloletniej szorstkiej przyjaźni, obaj panowie znali się dobrze już w czasach Polski Ludowej.

"Poznaliśmy się bardzo dawno temu, jeszcze w okresie Polski Ludowej. Co więcej, mieszkaliśmy w jednej klatce schodowej, my na pierwszym piętrze, Kwaśniewscy na drugim. Bywaliśmy u siebie wiele razy" – wspominał w Radiu ZET Leszek Miller.

Leszek Miller o dawnych spotkaniach z Kwaśniewskim. "Wpadaliśmy do siebie na wódeczkę"

Były premier mówił o koleżeńskich relacjach, które zmieniły się, gdy małżeństwo Kwaśniewskich przeprowadziło się do Pałacu Prezydenckiego. "Wpadał do mnie na wódeczkę, wpadałem do niego na wódeczkę. To były domowe kontakty, potem się rozluźniły" – wspominał Leszek Miller.

Leszek Miller wspominał, jak na jego oczach rosła córka prezydenta Ola, a przyszła para prezydencka miała w domu jeszcze czworonoga - psa Sabę. W tym samym programie przyznał, że obchodzi w tym roku 52 rocznicę ślubu. - Dla mnie i dla żony to wzruszająca okazja. Trzeba spotkać tę kobietę, która jest za wszech miar wyjątkowa – powiedział b. premier

