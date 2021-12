Zdjęcie niecodziennego widoku na drodze wojewódzkiej 309 w Lesznie udostępnił na swoim Facebooku radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Górzny. Na fotografiach widać drogowców, którzy mimo zimowej aury koszą trawę w przydrożnym rowie melioracyjnym. O przedziwnej sytuacji poinformował również jeden ze słuchaczy Radia Elka.

– Ktoś im to pewnie zlecił, pewnie z publicznych pieniędzy to idzie. Rozumiem, że żyjemy w kraju absurdu, ale że aż takiego, to się nie spodziewałem – powiedział mężczyzna.

Leszno. Kosili trawę zasypaną śniegiem

Zarządca DW 309 przekazał, że za prace przy koszeniu trawy była odpowiedzialna zewnętrza firma. – Zlecenie poszło na początku października, miało zostać wykonane do początku listopada, ostatecznie wykonawca zameldował ich zakończenie w czwartek 2 grudnia – powiedział w rozmowie z Radiem Elka Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnienie wykonania prac.

RadioZET.pl/Radio Elka