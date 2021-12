Znalazła w rowie zwłoki sąsiada. "Tam jest płytko. Nie wiadomo, co mogło się stać"

Do zdarzenia, o którym poinformował "Głos Wielkopolski", doszło w Lesznie. Tamtejsza policja otrzymała w środę ok. godz. 11 zgłoszenie o mężczyźnie leżącym w rowie przy ul. Przejezdnej. Znalazła go tam sąsiadka.

Leszno. Kobieta znalazła w rowie zwłoki sąsiada

Jak podaje gazeta, "domy w tej części Strzyżewic [dzielnica Leszna - przyp. red.] zlokalizowane są obok stawu, przy którym biegnie rów dosłownie sąsiadujący z budynkiem mieszkalnym".

- Sąsiad leżał w tym rowie. Tam jest płytko. Nie wiadomo, co mogło się stać. Może zasłabł jak szedł nakarmić psy, które są zaraz obok domu - powiedziała w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" jedna z mieszkanek okolicy.

Na miejsce przybyły służby ratownicze - straż pożarna oraz pogotowie. Dotarła także policja, która będzie ustalała okoliczności tragedii. - Przybyły na miejsce lekarz stwierdził [...] zgon mężczyzny. To 86-letni mieszkaniec sąsiedniego domu - przekazał, także cytowany przez "Głos Wielkopolski" Szymon Kurpisz z miejscowej straży pożarnej.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Głos Wielkopolski