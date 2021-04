Leszno. Do zdarzenia doszło w sobotę 10 kwietnia w jednym ze sklepów sieci Kaufland. W ten weekend sprawę nagłośniły media, opublikowano także nagranie z momentu zdarzenia, na którym widać, jak w kolejce do kasy kobieta uderzona przez mężczyznę osuwa się na ziemię. Do uderzenia miało dojść po tym, jak kobieta zwróciła mężczyźnie uwagę na brak maseczki.

- Mężczyzna został już przesłuchany przez policjantów; to 48-letni mieszkaniec Leszna. Zostały mu ogłoszone łącznie trzy zarzuty popełnienie przestępstw: znieważenia klientki sklepu słowami wulgarnymi, naruszenia jej nietykalności cielesnej poprzez uderzenie jej otwartą ręką w tył głowy, oraz spowodowanie lekkiego uszkodzenia ciała poprzez uderzenie tej kobiety pięścią w twarz – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie asp. szt. Monika Żymełka.

Należy dodać, że wszystkich tych czynów mężczyzna dopuścił się w charakterze chuligańskim, czyli działając publicznie, z błahego powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego asp. szt. Monika Żymełka

Żymełka wskazała, że po przesłuchaniu mężczyzna trafił do leszczyńskiej prokuratury, która zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej. Mężczyzna został także ukarany przez policjantów mandatem karnym za nieposiadanie w dniu zdarzenia w markecie maseczki ochronnej na twarzy.

Leszno. Uderzył kobietę, bo zwróciła mu uwagę. Usłyszał zarzuty

- 48-latek złożył obszerne wyjaśnienia, nie kwestionując treści nagrania, ale przedstawił swoją wersję przebiegu zdarzenia – wskazała Żymełka. Mężczyźnie, za przedstawione mu zarzuty, grozi kara do 2 lat więzienia. Sieć handlowa, w której sklepie doszło do zdarzenia, poproszona o komentarz w tej sprawie przekazała PAP w poniedziałek, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

"Prowadzimy wewnętrzne postępowanie dotyczące zachowania pracowników oraz czekamy na dalsze informacje od firmy ochroniarskiej" – poinformowała PAP Maja Szewczyk; dyrektor komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska. Jak dodała, "zdrowie i bezpieczeństwo klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego szczegółowo przeanalizujemy całe zdarzenie i na tej podstawie podejmiemy konkretne środki zaradcze w tej sprawie" – zapewniła.

RadioZET.pl/PAP/Twitter