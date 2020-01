O sprawie pisze "Głos Wielkopolski". 64-latek mieszkał w jednej ze starszych kamienic przy Nowym Rynku w Lesznie (woj, wielkopolskie). Mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze, na parterze zaś prowadzony przez niego zakład ślusarski.

Mieszkańcy okolicy zaniepokoili się tym, że mężczyzna od dłuższego czasu nie dawał znaku życia, nie pojawił się również na pogrzebie własnej matki, który miał miejsce jeszcze w styczniu. Ostatecznie zdecydowano się zaalarmować służby.

Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna. Wyłamano drzwi do kamienicy, a tam dokonano makabrycznego odkrycia: 64-latek leżał martwy na schodach. Nie wiadomo, od jak dawna nie żył, ale to nie wszystko.

- Lokator nie żył, ale policjanci usłyszeli z wnętrza mieszkania cichy skowyt. Okazało się, że w dalszej części znajduje się pies. Był wycieńczony, podaliśmy mu wodę i po opuszczeniu budynku poczuł się lepiej. Zwierzę poradziło sobie, by przeżyć. Pies wybił szybę i dostał do się do pożywienia. Dzięki temu żyje. Nie wiemy, jak długo przebywał w mieszkaniu – mówi w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" asp. Piotr Mulczyński, dowódca akcji strażackiej.

