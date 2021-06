80-latek chciał zarobić na kryptowalucie, stracił pół miliona. Policja ostrzega

Kryptowaluty to modny temat wśród osób, które chcą zainwestować pieniądze, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Dlatego coraz częściej pojawiają się przypadki oszustw, których ofiarą padają niedoświadczeni inwestorzy. Poszkodowani nierzadko tracą całe życiowe oszczędności. Jedną z takich osób jest 80-latek z powiatu piaseczyńskiego, który stracił ponad pół miliona złotych.

Lesznowola. 80-latek chciał zarobić na kryptowalucie. Stracił ponad pół miliona złotych

Policja z Lesznowoli podała, że 80-latek został oszukany przez mężczyznę podającego się za maklera. Sprawa rozpoczęła się od internetowej reklamy. 80-letni mężczyzna zainteresował się nią i skontaktował telefonicznie z podanym numerem. Na początku miał przelać 250 dolarów w celu założenia właściwego konta dla wirtualnych walut.

Po dokonaniu wpłaty, oszust wyłudził od 80-latka dane osobowe. Na podany adres mailowy przesłał „ważne” finansowe informacje, choć jak ustalili policjanci, głównym celem było przesłanie oprogramowania, które samoczynnie zainstalowało się na komputerze poszkodowanego. W kolejnej rozmowie telefonicznej mężczyzna podający się za maklera nakłonił 80-latka do podania numeru karty kredytowej oraz wpisania danych konta bankowego do przesłanej aplikacji. Oszust, by być bardziej wiarygodnym, przesłał nawet kopię swojej licencji.

„Dalej wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Z konta bankowego mężczyzny wykonano 15 transakcji na łączną kwotę 530 tys. złotych. Wszystkie przelewy wykonano na konta zagraniczne” - napisali policjanci z Lesznowoli.

Oszustwa finansowe. Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje, by zachować podwyższoną ostrożność w kontaktach z osobami obiecującymi duże zyski w krótkim czasie. Na stronie internetowej KNF można sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski. W tym celu można użyć specjalnej wyszukiwarki.

Policja informuje także, że można zweryfikować taką firmę, czy figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

RadioZET.pl/Policja/oprac. AK