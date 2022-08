Letnia fala koronawirusa wchodzi w kluczowy moment? Wiceminister komentuje

Waldemar Kraska przekazał, że według danych, którymi dysponował w poniedziałek rano, potwierdzonych jest 618 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

- Wydaje się, że to niewiele, ale zawsze porównujemy wynik do ubiegłego tygodnia – zaznaczył i dodał, że od kilkunastu dni ministerstwo obserwuje zwiększoną liczbę przypadków o kilka procent. - Dzisiaj jest to wzrost o około pięć procent, porównując do poprzedniej niedzieli. Widzimy jednak zdecydowane wyhamowanie fali – podkreślił.

Kraska: widzimy wyhamowanie fali

- Mam nadzieję, że to będzie stały trend. Jednak niejednokrotnie pandemia nas zaskakiwała. Ten tydzień pokaże nam, w jakim miejscu pandemii jesteśmy. Kolejna letnia fala, którą mieliśmy, zaczyna hamować – ocenił wiceminister.

Ministerstwo Zdrowia kilka miesięcy temu zrezygnowało z powszechnego prowadzenia testów PCR na obecność koronawirusa. W przychodniach można jednak wykonać bezpłatnie test antygenowy.

Wiceminister wskazał, że testy trafiają do przychodni za darmo. - To jest tylko dobra wola lekarzy, żeby te testy były. Proszę pacjentów, aby wymagali od swojego lekarza, by test był w każdej przychodni – podkreślił Kraska.

Koniec letniej fali koronawirusa?

Zaznaczył, ze przy tej fali pandemii ministerstwo przyjęło "inną filozofię niż przy poprzednich". - WHO nie rekomendowała testów populacyjnych. Skupiliśmy się na liczbie osób, które są hospitalizowane. Obserwujemy zmniejszoną liczbę osób, które wymagają lecenia szpitalnego – stwierdził wiceminister.

Dodał, że według piątkowych danych były to 2052 osoby. - Ta liczba wzrosła ale także proporcjonalnie do poprzedniego tygodnia tych osób jest zdecydowanie mniej. To wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w takim momencie albo na szczycie albo po szczycie już tej fali letniej. Ale jeszcze ostrożnie o tym mówię – wskazał.

RadioZET.pl/ PAP/ Ministerstwo Zdrowia