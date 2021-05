Lewica negocjowała z PiS wejście do rządu? Poseł wskazał warunek

Gdy nie ucichły jeszcze spory w gronie opozycji w temacie KPO, w sprawie negocjacji PiS i Lewicy pojawiły się nowe kulisy. Odsłonił je poseł Maciej Gdula. Z jego aktywności wynika, że Lewica stawiała wręcz warunki wejścia do rządu. Potem doprecyzował swoją wypowiedź.

Lewica jako jedyna siła opozycji konsultowała wprost Krajowy Plan Odbudowy z rządem PiS. Takie postawienie sprawy doprowadziło do zgrzytu z PO, ku uciesze Prawa i Sprawiedliwości.

W sprawie pojawił się dziś zaskakujący komentarz posła Lewicy. Dyskutując wciąż w temacie poparcia KPO, Maciej Gdula napisał na Twitterze, że klub Lewicy miał też jeden warunek, po którego spełnieniu zadeklarowałby zasilenie rządu.

Poseł Lewicy o rozmowach z PiS. "Warunkiem wejście Lewicy do rządu jest..."

"Na przykład zadeklarowaliśmy, że warunkiem wejścia Lewicy do rządu jest zniesienie ustawy represyjnej" – napisał Gdula. W sieci momentalnie zawrzało.

Chwilę później doprecyzował swoją wypowiedź, przekonując, że nie chodziło o rząd PiS. "Naprawdę jeśli @Lewica wejdzie do rządu, to będzie to oczywiście rząd opozycyjny wobec obecnej ekipy. A cytowałem tylko słuszną wypowiedź @Włodziemierz Czarzasty” – wyjaśnił Gdula. W sprawie pozostał jednak zasadniczy niesmak.

