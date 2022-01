Posłowie ponownie zajmą się " lex Czarnek". Nowelizacja prawa oświatowego, która zakłada zwiększenie nadzoru kuratorów nad dyrektorami szkół, zostanie przedyskutowana na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji 4 stycznia.

Proponowane zmiany wywołały duży opór nauczycieli i uczniów, czyli osób, których reforma bezpośrednio dotknie. Wśród największych obaw pojawia się upolitycznienie szkół.

"Lex Czarnek" wraca do Sejmu. W całym kraju protesty

W grudniu przed Sejmem odbyły się protesty z inicjatywy ruchu Wolna Szkoła. Oprócz związkowców z ZNP i uczniów, poparli je również samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich. 14 grudnia opozycja zablokowała pierwsze czytanie, wygrywając głosowanie ws. przesunięcia prac. Marszałek Elżbieta Witek wykreśliła więc ten punkt z porządku obrad. Posiedzenie przeniesiono na 4 stycznia.

Ministerstwo nie wycofało się z forsowanych zmian, choć zrobiło krok w tył. Kuratorium nie będzie miało więcej przedstawicieli w komisji konkursowej, która wyłania dyrektora szkoły.

Protesty nie wygasły, ponieważ przeciwnicy nowelizacji uważają, że pozostałe przepisy również zaszkodzą szkołom. Minister Czarnek nie ukrywa zresztą, co jest celem reformy. – Chcemy walczyć o to, żeby to rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, a nie lewackie organizacje pozarządowe wprowadzane do szkół – przekonywał.

Trzy tezy o edukacji ruchu Wolna Szkoła

Dlatego we wtorek 4 stycznia przed Sejmem odbędzie się duży protest przeciw "lex Czarnek". Dzień wcześniej Wolna Szkoła na drzwiach wszystkich wojewódzkich kuratoriów oświaty przybiła trzy tezy o edukacji:

1. Edukacja i równy do niej dostęp to filary demokracji, a zmiany systemowe nie mogą odbywać się w niedemokratyczny sposób, z lekceważeniem sprzeciwu mniejszości parlamentarnej i strony społecznej.

2. Edukacja wymaga reformy, która zapewni Polsce warunki rozwoju cywilizacyjnego. Taka reforma musi być poprzedzona wielośrodowiskowym namysłem i debatą nad kierunkami zmian i wypracowaniem ich. Wszystkie zainteresowane środowiska społeczne i polityczne muszą stworzyć edukacyjną umowę społeczną.

3. #LexCzarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski.

Nowelizacją o godz. 15 we wtorek zajmą się komisja edukacji oraz komisja obrony narodowej (ponieważ dotyczy także szkół mundurowych). Przed budynkiem Sejmu przeciw lex Carnek ma protestować około 700 osób.

