Kłótnia Lichockiej z Piaseckim na TT. "Ile ci płacą, za to, co robisz", "Serio, chcesz ze mną rozmawiać na tym poziomie"

Punktem zaczepienia jest tutaj pytanie, jakie Konrad Piasecki zadał w prowadzonym przez siebie programie "Kawa na ławę" jednemu z gości. Dziennikarz zapytał bowiem szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina o to, czy 17 miliardów złotych, a więc koszty rozszerzenia przez PiS programu 500 Plus na każde dziecko w rodzinie, mogłyby być wydane bardziej efektywnie.

- Rządzenie to jest między innymi decydowanie o tym, na co są wydawane budżetowe pieniądze - odpowiedział Sasin. Ale pytanie to, jak się okazuje, żyje swoim życiem jeszcze po programie. Oburzyła się nim bowiem posłanka PiS Joanna Lichocka, która na Twitterze zaatakowała Piaseckiego:

"Konrad Piasecki w TVN24 mówi, że pieniądze na 500 plus można było wydać lepiej. Dziennikarz to zawód zaufania publicznego, reprezentuje opinię publiczną. W Polsce to często fikcja. Może Kondzio powie ile zarabia? 30 tys? 40 tys? Powiedz dziennikarzu ile ci placą za to, co robisz" - zapytała.

Na odpowiedź Piaseckiego nie trzeba było długo czekać. "Asieńko, pokaż mi oficjalną zapowiedź obniżenia stawki PIT. Ja kwestionowałem to czy to już jest twarde zobowiązanie czy tylko niezobowiązująca obietnica. A co do zaglądania mi do kieszeni to przypomnę że to ja płace podatki, z których Ty korzystasz, a nie odwrotnie" - napisał.

Ten post spotkał się z kolei z szybką ripostą ze strony Lichockiej, co rozpoczęło dyskusję obydwojga adwersarzy, kontynuowaną w komentarzach. Jak widać na poniższym screenie, nie doszli jednak do porozumienia:

