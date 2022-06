32-latek wysyłał 14-latce skandaliczne wiadomości. Wrzuciła je do sieci i ruszyła lawina

14-letnia dziewczynka z Limanowej na Podkarpaciu otrzymywała na Facebooku wiadomości od 32-latka, który namawiał ją do współżycia seksualnego. Mężczyzna podawał się za księdza i twierdził, że uprawiał seks z zakonnicami.

Dziewczyna, którą nagabywał, odpisała mu, że ma 14-lat, jednak nie zraziło to 32-latka. Wprost przyznał, że “poszedłby do łóżka” z tak młodą dziewczyną. “Mieszka w Limanowej i na swoim profilu chętnie chwali się swoją religijnością i zamiłowaniem do partii PiS. Nie przeszkadza mu to jednak w składaniu mi w wiadomościach prywatnych propozycji seksu, pomimo że wielokrotnie napisałam mu, że mam dopiero 14 lat. Screeny udostępniam, bo uważam, że ludzie z okolic powinni wiedzieć. Oceńcie sami” - napisała 14-latka, cytowana przez portal Limanowa.in.

Limanowa. 14-latka opublikowała wiadomości z propozycją współżycia od 32-latka

Okazało się, że 32-latek prawdopodobnie napastował również inne dziewczyny. Według lokalnego portalu poszkodowane pochodzą głównie z Limanowszczyzny. Niektóre obawiały się zgłosić, że otrzymywały takie wiadomości, ale po nagłośnieniu sprawy przez 14-latkę przestały milczeć. "Też mam wiadomości tego typu, plus wyzwiska. Sprawa została zgłoszona na policję" - napisała jedna z internautek.

Inna kobieta dodała, że też była napastowana. "Wypisuje do dziewczyn i do mnie też, ubliżając mi i mojemu dziecku. Mam rozmowę z nim, możemy razem zgłosić to na policję" - zaproponowała.

Kolejna dziewczyna ujawniła, że 32-latek pisał do niej w maju 2021 roku, gdy miała 15 lat. Mimo że wiedział o tym, że dziewczyna jest nieletnia, chciał się z nią umówić. "Była propozycja kawy, wyjścia gdzieś, ale nie chciałam, pytał, czy mam kogoś. Gdy odmówiłam, zapytał, czy jestem lesbijką. Nazywał mnie skarbem lub kotkiem, co zupełnie mi się nie podobało" - skarżyła się dziewczyna, cytowana przez portal Limanowa.in.

15-latka zagroziła, że zgłosi sprawę na policję, ale to nie poskutkowało. "On oczywiście odpisał, że «ma to w du...ie», zmienił też wtedy swój styl pisania i zwyzywał mnie od suk, prostytutek, dzwonił do mnie, pytał, czy «mam mokro w majtkach» i czy jestem dziewicą, na koniec napisał, że zadzwoni do mnie później i na tym urwała się konwersacja" - dodała internautka.

Zapytaliśmy Komendę Powiatowej Policji w Limanowej, czy w tej sprawie toczy się śledztwo. Czekamy na odpowiedź.

