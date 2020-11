Limit osób na Wigilii. Rząd zatwierdził obostrzenia na Boże Narodzenie

Nowe obostrzenia na tegoroczne święta Bożego Narodzenia stały się faktem. Rząd przyjął w czwartek rozporządzenie ograniczające liczbę osób, które można zaprosić na spotkania, zebrania i zgromadzenia - w tym spotkania świąteczne. Jak czytamy w rozporządzeniu, do 27 grudnia 2020 roku zakazane jest organizowanie "zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie". Do limitu osób nie wlicza się:

osoby organizującej spotkanie,

osób z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

W praktyce oznacza to, że oprócz rodziny, na świętach Bożego Narodzenia może pojawić się dodatkowe 5 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zachęcał jednak do spędzania okresu świątecznego w kameralnym gronie najbliższej rodziny. - Tak, żeby to były naprawdę już ostatnie święta, które musimy spędzać w ten sposób - mówił w środę szef resortu zdrowia.

Limit osób na Wigilii. Rzecznik MZ komentuje

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się na piątkowej konferencji prasowej do ilości osób, jaka będzie mogła zasiąść przy wigilijnym stole zaznaczył, że przepisy ograniczające liczbę gości zostały wprowadzone także w innych europejskich krajach. Dodał, że nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację.

- Jest to twarde wskazanie dla naszych obywateli, to jasna deklaracja, jak powinniśmy spędzać święta. Tu nasza odpowiedzialność, by zastosować te przepisy, a nie czekać na ich egzekucję ze strony policji, czy innych organów państwa - powiedział.

Obostrzenia na Boże Narodzenie

Również rządy państw europejskich zapowiadają związane z pandemią ograniczenia, które będą obowiązywać podczas Bożego Narodzenia. W Niemczech dozwolone będą spotkania rodzinne w gronie do 10 osób, we Włoszech i Hiszpanii prawdopodobnie do sześciu, w Szkocji do ośmiu.

W Belgii każdemu domownikowi zezwala się na zapraszanie jednej, tej samej osoby do mieszkania lub domu. Osoby mieszkające samotnie mogą mieć dwie takie osoby, które mogą zapraszać, ale nie jednocześnie. Władze Belgii zapowiadają, że w przypadku nieprzestrzegania obostrzeń w święta interweniować będzie policja.

