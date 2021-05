Jeśli ktoś chce dyskutować o Platformie Obywatelskiej, to zapraszam, aby zapisać się do naszej formacji - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). Komentując list grupy parlamentarzystów, podkreślała, że partia, która nie toczy dyskusji, nie będzie mieć racji bytu.

Małgorzata Kidawa-Błońska w niedzielę w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" pytana była o list otwarty grupy parlamentarzystów PO i KO, skierowany do ich kolegów partyjnych i klubowych. Apelują w nim m.in. o podjęcie "poważnej debaty", prowadzącej do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej". "Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów" - przekonują autorzy listu.

- To jest druzgocąca krytyka. Jedna trzecia Waszej reprezentacji parlamentarnej mówi swoim liderom: "Zawiedliście" - zwrócił uwagę prowadzący audycję Andrzej Stankiewicz. - List jest adresowany do tego, kto powinien go przeczytać. To jest dyskusja w Platformie - powiedziała wicemarszałek Sejmu, co Stankiewicz skontrował słowami: - Ale ja pytam w imieniu naszych widzów i słuchaczy.

Czas pandemii spowodował, że nie możemy się normalnie spotykać tak, jak zawsze na wyjazdowych klubach, na dłuższych posiedzeniach. Koleżanki i koledzy napisali list - to, co im się podoba, co im się nie podoba Małgorzata Kidawa-Błońska

Kidawa-Błońska zapewniła, że formacji zależy na rozwoju i "taka dyskusja jest potrzebna". Ten list, jak podkreśliła, był jednak przeznaczony dla członków Platformy. - Jeżeli ktoś chce dyskutować o Platformie, jak ma się zmieniać, to zapraszam, żeby się zapisali do naszej formacji - zaznaczyła. - Sytuacja jest trudna i wiemy o tym wszyscy, ale partia, która się nie zmienia, która nie toczy dyskusji, nie będzie miała racji bytu - dodała.

List parlamentarzystów PO i KO

List, do którego dotarła w piątek Polska Agencja Prasowa, adresowany jest do "parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej". Podpisanych jest pod nim 51 parlamentarzystów związanych z PO, w tym m.in. były lider partii Grzegorz Schetyna oraz obecny wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki. Jego autorzy diagnozują problemy, z jakimi – ich zdaniem – boryka się obecnie Polska w polityce krajowej i zagranicznej oraz wzywają do działania.

"Aby to uczynić, musimy najpierw przywrócić pozycję polityczną, jaką jeszcze niedawno miała Platforma Obywatelska. Mechanizmy władzy w Platformie Obywatelskiej były skrojone dla innej rzeczywistości. Dziś potrzebujemy wypracowania nowego modelu odpowiedzialności. Nowoczesnego i spójnego z duchem czasu, opartego na szerokiej partycypacji. Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów. Odnowiona Platforma oznacza skuteczne przywództwo, zdolne do szybkiego podejmowania decyzji, reagowania na bieżące kryzysy, a jednocześnie potrafiąca stworzyć długofalowy polityczny plan prowadzący do wyborczego zwycięstwa całej opozycji" – czytamy w liście parlamentarzystów.

W sobotniej rozmowie z PAP lider PO Borys Budka powiedział, że list ten to nie krytyka jego przywództwa, ale głos w dyskusji o roli i zadaniach partii. Pytany o pismo podczas wcześniejszego briefingu wskazał, że traktuje go również jako zapowiedź sygnatariuszy, że chcą działać. Wyraził także nadzieję, że podpisani pod listem senatorowie spoza PO "podpiszą też deklarację członkowską".

RadioZET.pl/PAP/MO