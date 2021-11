- Jeśli chodzi o całą Polskę, to nie sądzę, by było to więcej, niż 10-15 tysięcy (przypadków zakażeń, przyp.) – tak o szczycie zachorowań w IV fali pandemii mówił Gość Radia ZET, prof. Robert Flisiak. Epidemiolog wypowiedział się również w sprawie ewentualnego wprowadzenia lockdownu.