- Karnawał trwa, ale to wszystko jest na kredyt. Jeśli się nie zaszczepimy w liczbie 70-80 proc. społeczeństwa, to obawiam się, że wylądujemy z powrotem w lockdownie - ostrzega dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Koronawirus w Polsce nie jest w odwrocie, mimo że od kilku tygodni obserwujemy spadki dobowej liczby zakażeń, a o trzeciej fali pandemii coraz częściej mówi się w czasie przeszłym. Dr Konstanty Szułdrzyński w rozmowie z portalem WP abcZdrowie ostrzegł przed ogłaszaniem ''triumfalnego zwycięstwa nad wirusem''.

- Karnawał trwa, ale to wszystko jest na kredyt. Mam obawy co do podyktowanego względami politycznymi triumfalizmu. Poradzimy sobie z pandemią, kiedy zaszczepi się wiekszość społeczeństwa, plus będziemy mieli efektywne służby sanitarne, a tego, szczerze mówiąc, nie widzę - stwierdził.

- Mam wrażenie, że orkiestra gra, a za chwilę będziemy mieć lockdown. Jak Bóg da, to we wrześniu, a jak nie - to wcześniej - dodał.

Ekspert wskazał, że Seszele (najlepiej zaszczepiony przeciw Covid-19 kraj świata), które pod koniec marca otworzyły się dla wszystkich turystów, zmagają się z nową falą zakażeń koronawirusem. - To pokazuje, że ta populacyjna odporność musi być na znacznie wyższym poziomie. Jeśli się nie zaszczepimy w liczbie 70-80 proc. społeczeństwa, to obawiam się, że wylądujemy z powrotem w lockdownie - ostrzega lekarz.

W poniedziałek (10 maja) w Polsce wykryto kolejne 2 032 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 22 chorych z Covid-19. Od początku pandemii potwierdzono tę chorobę u ponad 2,8 mln osób. Dla ponad 70 tys. z nich zakończyła się ona śmiercią.

RadioZET.pl/WP abcZdrowie