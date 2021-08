Koronawirus w Polsce ponownie doprowadzi do katastrofy w gospodarce i przeciążenia systemu opieki zdrowotnej? Od wielu tygodni eksperci przestrzegają przed jesienną falą zakażeń, do zwalczenia której potrzebne będą obostrzenia, a być może nawet lockdown.

Pierwotnie szacowano, że będzie ona wyraźnie słabsza od poprzednich – z uwagi na pełne zaszczepienie przeciw Covid-19 u 18,4 miliona osób w Polsce (stan na 22 sierpnia). Nowy model rozwoju epidemii, biorący pod uwagę bardziej zakaźny wariant Delta, wskazuje jednak, że nawet szczepienie się nie uchroni nas przed masowymi zachorowaniami.

30 tys. zakażeń dziennie? To dwa razy więcej niż w prognozach MZ

Zespół prof. Tylla Krügera z Politechniki Wrocławskiej użył w swoich prognozach superkomputera. Z modelu matematycznego MOCOS (Modelling Coronavirus Spread) wynika, że wariant Delta koronawirusa przenosi się w sieciach społecznych - np. między gospodarstwami domowymi. Prof. Tyll Krüger powiedział PAP, że z modelu przygotowanego przez jego zespół wynika, iż z początkiem września nastąpi przyrost zachorowań. – W połowie września dzienna liczba zakażeń wyniesie prawdopodobnie 500-600. Potem zakażenia będą rosły bardzo szybko. W październiku może być więcej niż 10 tys., a pod koniec listopada - nawet ponad 30 tys. To będzie szczyt czwartej fali – powiedział prof. Tyll Krüger.

Podkreślmy, że to aż dwa razy więcej niż w prognozie Ministerstwa Zdrowia z początku sierpnia. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz informował 6 sierpnia w TVN24, że w pesymistycznym wariancie (przy dalszym spowolnieniu szczepień) w szczycie fali będzie występowało do 15 tys. nowych zakażeń na dobę. W optymistycznym wariancie wspominał o 2 tys. nowych przypadkach w ciągu doby.

Zapytany o przewidywaną liczbę zgonów wskutek zachorowania na Covid-19 ekspert z Uniwersytetu Wrocławskiego przestrzegł, że może być ona bardzo wysoka i wynieść od 30 tysięcy do aż 40 tysięcy. Skąd tak pesymistyczna prognoza przy kilkunastu milionach zaszczepionych i ozdrowieńcach?

Naukowiec wskazał, że wirus w wariancie Delta jest mniej więcej dwukrotnie bardziej zaraźliwy niż poprzednie warianty i to niweluje zasadniczo spadek zakażeń wskutek nabytej odporności. Wskazał też, że gdyby nie było szczepień, zakażeń i zgonów byłoby zdecydowanie więcej. Prof. Krüger oszacował, że w Polsce odporność na koronawirusa nabyło ok. 60 proc. ludzi - albo na skutek zakażeń, albo dzięki szczepieniu. Zaznaczył, że nie wszystkie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy są w pełni bezpieczni. - Zapewne ok. 80 proc. z nich - ocenił. Jak wskazał, dużo zależy np. od ich stanu zdrowia.

200 tysięcy seniorów w grupie 80 plus bez odporności na koronawirusa

Ekspert podkreślił, że niepokojący dla Polski jest wskaźnik pełnego zaszczepienia seniorów, zwłaszcza w wieku powyżej 80 lat. (62 proc.). – Być może uda się zaszczepić większość z nich, ale od dwóch miesięcy ich liczba prawie się nie zwiększa, a to te osoby są najbardziej narażone na bardzo ciężki przebieg Covid-19 i zgon. Szacujemy, że 200 tys. osób w tej najstarszej grupie nie posiada odporności na koronawirusa, a śmiertelność w tej grupie wynosi 10-15 proc. – ocenił. Znacznie lepiej wygląda sytuacja u seniorów w wieku 70-79 lat, gdzie wskaźnik zaszczepionych wynosi 82 proc. i jest najwyższy ze wszystkich grup wiekowych.

Naukowiec zaznaczył, że model rozwoju epidemii jego zespołu nie zakłada możliwych obostrzeń np. wymogu posiadania certyfikatu zaszczepienia w czasie korzystania z restauracji. – Różnego rodzaju obostrzenia mogą drastycznie zmniejszyć poziom zakażeń – dodał. Innym sposobem na opanowanie koronawirus jest zwiększenie dynamiki szczepień, na co obecnie się nie zanosi. - W zbliżającej się fali koronawirusa wszystkie osoby, które do tej pory nie zakaziły się koronawirusem ani nie zaszczepiły, z dużym prawdopodobieństwem zakażą się. To około 30-40 proc. społeczeństwa – podsumował prof. Kruger.

Epidemię modelują również dwa inne zespoły polskich naukowców: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespół z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i z NIZP-PZH.

