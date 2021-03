Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki poinformował, że w czwartek wieczorek podpisał rozporządzenie, na mocy którego przedszkola zostają zamknięte na dwa tygodnie. Do placówek będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci osób ze służb zaangażowanych w walkę z koronawirusem.

"Wszystkie obostrzenia i wyłączenia w oświacie są do 9 kwietnia. Co dalej? Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. Jeśli jako społeczeństwo ją wykażemy, to umożliwimy powrót dzieci do przedszkoli i szkół jeszcze w kwietniu" - dodał Czarnek.

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że zostało ono przygotowane "mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii Covid-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju''. Wyjaśniono, że wprowadzone ograniczenie będzie polegało na prowadzeniu zajęć w przedszkolach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

"Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19" - napisano w rozporządzeniu.

RadioZET.pl/PAP