Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się w dyskusji na temat zniesienia obowiązku noszenia masek ochronnych w otwartych przestrzeniach podczas lockdownu, np. w wakacje. W zeszłym roku pozwoliła na to sytuacja epidemiczna. W przestrzeni publicznej, z nielicznymi wyjątkami, ten obowiązek nie istniał.

Lockdown paraliżuje polską gospodarkę i życie milionów Polaków. Obecne obostrzenia zostały przedłużone o kolejny tydzień. Wśród stałych elementów naszej codzienności od wielu miesięcy są maseczki w przestrzeni publicznej. Być może wkrótce to się jednak zmieni.

Minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział internautce, która zapytała go na Twitterze: "Panie Ministrze, a może zróbcie tak, jak było w zeszłym roku w okresie letnim (oczywiście, jeśli sytuacja na to pozwoli), tzn. maski na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać dystansu od innych?"

"Pójdziemy w tę stronę przy mniejszej liczbie zachorowań" – odpowiedział internautce minister zdrowia Adam Niedzielski.

Lockdown. Szef MZ o zniesieniu nakazu noszenia maseczek w otwartej przestrzeni

Dyskusję zapoczątkował reporter Polsat News, który pytał ministra zdrowia o sens nakazu noszenia masek w otwartych przestrzeniach w sytuacji, gdy zdecydowana większość zakażeń SARS-CoV-2 ma miejsce w zamkniętych pomieszczeniach. Minister odparł, że ok. 10 proc. to zakażenia na zewnątrz, co przy obecnym poziomie zachorowań przynosi ogromne obciążenie w szpitalach. "Przy wysokim poziomie zachorowań te 10 procent ma znaczenie" – wyjaśnił Niedzielski.

Od 10 października i nadejścia drugiej fali zakażeń koronawirusem, w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w przestrzeni publicznej.

RadioZET.pl