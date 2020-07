Szok przeżyli lokatorzy bloku przy ul. Krzemienieckiej w Łodzi. W sobotę po południu zauważyli w mieszkaniu ogromnego pająka. Przerażające stworzenie do pomieszczenia dostało się najprawdopodobniej przez okno.

Pająk ptasznik w mieszkaniu. Interweniował Animal Patrol

Przerażeni mieszkańcy na pomoc wezwali straż miejską. Animal Patrol odłowił pająka.

Zwierzę trafiło do plastikowego pudełka z dziurkami i zostało odwiezione do sklepu zoologicznego.

Nie wiadomo, skąd ptasznik pojawił się w prywatnym mieszkaniu. Straż miejska podejrzewa, że wszedł przez okno. Lokatorzy nie słyszeli jednak o tym, by ktoś z sąsiadów hodował podobne stworzenie.

Jak podaje Animal Patrol, ptasznik to gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych. "Jest to drugi co do wielkości pająk świata, większy od niego jest jedynie Theraphosa blondi, czyli ptasznik goliat. Ptasznik olbrzymi, którego widzimy na fotografiach, zazwyczaj nie bywa agresywny, jest dość spokojny i nadaje się podobno nawet dla odpowiedzialnych, początkujących terrarystów" - czytamy.

RadioZET.pl/"Dziennik Łódzki"/ANIMAL PATROL Straży Miejskiej w Łodzi