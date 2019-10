Czterech mężczyzn zapytało policjantów "w cywilu" o... fifkę do palenia marihuany. Z miejsca zostali ujęci. Okazało się, że kierowca grupy prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków. Grozi mu dwa lata więzienia.

Do kuriozalnej wpadki doszło na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Czterech mężczyzn zaczepiało przejeżdżających, pytając, czy nie mają fifki do palenia marihuany. Pech chciał, że rurkę do palenia zapytali... policjantów w nieoznaczonym radiowozie.

Funkcjonariusze w cywilu z miejsca przystąpili do czynności.

Mężczyźni w wieku 31 i 35 lat oraz dwóch 32-latków poruszających się tym pojazdem zapewniali, że mają dużo towaru Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Jak podaje KWP w Łodzi, wszyscy mężczyźni byli nietrzeźwi mając w organizmach od jednego do prawie dwóch promili alkoholu. W najgorszej sytuacji jest 31 letni kierujący. Przebadany na zawartość narkotyków potwierdził obawy policjantów. Stracił już prawo jazdy

Za jazdę po pijanemu i pod wpływem narkotyków mężczyźnie grozi mu do 2 lat więzienia.

