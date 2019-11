Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Prokuratura postawiła Tomaszowi W. zarzut zabójstwa. Oskarżony wraz z dwoma innymi mężczyznami podjechał pod dom rodziców ofiary, Michała K. Zaatakowali go, gdy wyszedł razem ze swoją dziewczyną. Mężczyźni bili K. rękami i pałką. Kobieta zbiegła z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2017 roku w Łodzi. Bity mężczyzna wyrwał się swoim oprawcom, ale nie na długo. W. i spółka wsiedli do samochodu. Kierujący potrącił uciekającego, dociskając go do drzewa. Cofnął pojazd, a następnie przejechał po człowieku. K. zmarł.

Poza Tomaszem W. oskarżeni zostali dwaj jego kompanii. Śledczy zarzucają im udział w pobiciu i uszkodzenie samochodu ofiary.

Oskarżeni zostali zatrzymani w różnym czasie. Najdłużej ukrywał się Tomasz W., za którym władze wydały Europejski Nakaz Aresztowania. Wpadł w Niemczech, dopiero w marcu 2018 roku. Śledczy uznają go za inicjatora zajścia.

RadioZET.pl/PAP