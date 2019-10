Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło przy ulicy Przędzalnianej w Łodzi. Oskarżony twierdził, że wezwani do niego ratownicy rzucili się na niego. Medycy przedstawiali mediom zupełnie inny punkt widzenia. Jak pisała łódzka „Wyborcza”, podjęli się ratowania krwawiącego mężczyzny. Gdy szykowali się do wyjścia z mieszkania, ranny miał rzucić się z nożem na jednego z nich.

Proces toczył się przed Sądem Okręgowym. Podejrzanemu groziło nawet 15 lat więzienia. Jak podaje reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek, sąd wymierzył nożownikowi karę 2 lat i 4 miesięcy więzienia.

Niestety, to niejedyny przykład ataku na ratownika medycznego na służbie w Łodzi. W lipcu na tamtejszych Bałutach (ul. Świtezianki) na interweniujących medyków napadł 41-latek. Z ambulansu trafił do izby wytrzeźwień, a później w ręce policji.

RadioZET.pl/MSZ