Jak przekazał w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, wizja lokalna trwała od godziny 7.00 rano do 16.30. Przebieg jej poszczególnych etapów utrwalono za pomocą kamery. Wizja rozpoczęła się na ulicy Piotrkowskiej, ponieważ to właśnie tam 20 października ubiegłego roku 40-latek miał spotkać 27-letnią kobietę. Następnie, czynności przeniesiono do mieszkania na ulicy Żeromskiego, gdzie doszło do morderstwa Pauliny D.

- Mamuka K. pokazywał m.in. jak zacierał ślady, umieszczał ciało ofiary w torbie i przenosił do taksówki, którą zawiózł torbę w okolice Stawów Jana. Wizja lokalna zakończyła się na dworcu Łódź Kaliska – wyliczał rzecznik. Jak dodał, w przeprowadzanych czynnościach udział wzięli również obrońcy Gruzina i pełnomocnicy rodziny Pauliny D.

Niedzielna wizja lokalna dotyczy wydarzeń z 20 października 2018 roku. 27-letnia mieszkanka Łodzi Pauliny D. zaginęła bez śladu. Po niespełna tygodniu znaleziono jej zwłoki – ciało znajdowało się w torbie turystycznej. Mamuka K. zawiózł je i porzucił niedaleko Stawów Jana.

Mężczyzna, po dokonaniu zabójstwa, zdążył uciec na Ukrainę. Tam został zatrzymany i przewieziony do Polski, na proces. Przypomnijmy, że niedługo po znalezieniu się pdo polską jurysdykcją, odmówił wzięcia udziału w pierwszej wizji.

RadioZET.pl/Dziennik Łódzki/PAP/Polsat News