Dyrektor liceum zakazał używania błyskawicy. Po zawieszeniu ma wrócić do pracy

W kwietniu wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała, że zawieszono dyrektora łódzkiego XXXV liceum, w którym zakazano uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego związanych z polityką awatarów, w tym m.in. czerwonej błyskawicy – symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Władze miasta podjęły tę interwencję na prośbę jednej z uczennic szkoły, która miała być ukarana dyscyplinarnie za nieprzestrzeganie regulaminu.

Łódź. Dyrektor liceum zakazał uczennicom korzystania z symbolu Strajku Kobiet

Jak pisała łódzka "Gazeta Wyborcza", uczennicom za posłużenie się błyskawicą grozić miały nagana, ujemne punkty, a nawet relegowanie ze szkoły. Część z nich w obawie przed konsekwencjami zrezygnowała z korzystania z symbolu, część nastolatek jednak sprzeciwiła się - ich zdaniem - represyjnym decyzjom dyrekcji.

- Nie zgadzam się z tym regulaminem. On ogranicza moje prawo do wyrażania poglądów, a przecież Strajk Kobiet miał spowodować, żebyśmy miały możliwość wyrazić swoje zdanie, nie mogę więc odpuścić - powiedziała mówiła w rozmowie z "GW". Przyznała, że próbowała o tym rozmawiać z wychowawczynią oraz dyrektorem, ale nie udało się ich przekonać. - Dyrektor zaczął porównywać piorun do swastyki, stwierdził, że to symbol, który nawołuje do przemocy, a strajkujący m.in. niszczą zabytki kultury - cytowała.

Do sprawy odniósł się wówczas szef MEiN Przemysław Czarnek, który nie tylko pochwalił postawę dyrektora, ale odznaczył go medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pedagoga uhonorowano – jak napisano na Twitterze MEiN – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Czarnek wyraził też zamiar skierowania zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez wiceprezydentkę Łodzi.

MEiN uchyla decyzję władz Łodzi i odwiesza dyrektora. "Powinien być przywrócony do pracy"

W piątek w mediach społecznościowych MEiN zacytowano wypowiedź szefa resortu Przemysława Czarnka. "Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki uchyliła wczoraj decyzję wiceprezydenta Łodzi dotyczącą zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi pana Dariusza Jakóbka. W związku z tym dyrektor Jakóbek powinien być jak najszybciej przywrócony do pracy" - czytamy.

Sprawa zawieszenia dyrektora wywołała wcześniej reakcje u kilku lokalnych organizacji i polityków. "Regulamin został przyjęty z naruszeniem statutu szkoły, w naszej ocenie nie powinien być stosowany, ani względem uczniów, ani nauczycieli" – napisali w połowie kwietnia w protokole pokontrolnym członkowie komisji radni KO Marcin Gołaszewski, Krzysztof Makowski i Damian Raczkowski i radna Lewicy Agnieszka Wieteska.

List otwarty do ministra Czarnka wystosowali też wspólnie Moskwa-Wodnicka oraz poseł Tomasz Trela z Lewicy. Ich zdaniem decyzja o zawieszeniu dyrektora 34. LO była adekwatna do sytuacji i zgodna z przepisami, ponieważ "w szkole nie ma miejsca na polityczne manifestacje i walkę ideologiczną, za to jest miejsce na otwartość, tolerancję, a przede wszystkim szacunek dla różnorodności".

RadioZET.pl/Facebook/PAP/lodz.wyborcza.pl