W śmietniku znaleziono martwego noworodka. Są wyniki sekcji zwłok

Wyniki sekcji zwłok nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co doprowadziło do śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w śmietniku na jednym z łódzkich osiedli. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania powiedział w rozmowie z TVN24, że kluczowe będzie ustalenie, czy dziecko żyło po porodzie. Potrzebne więc będą bardziej szczegółowe badania.

Ciało noworodka leżało w śmietniku na osiedlu Retkinia w Łodzi. 1 stycznia znaleźli je zbieracze odpadów. Zwłoki były w czarnym worku, owiniętym w żółtą reklamówkę jednego z dyskontów.

Sprawę śmierci dziecka bada Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie. Śledczy ustalili, że dziecko miało odciętą pępowinę. Stwierdzono u niego również uraz głowy.

Łódź. Martwy noworodek w śmietniku. Są wyniki sekcji zwłok

Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania poinformował, że chłopiec został urodzony w ósmym bądź dziewiątym miesiącu ciąży. Przeprowadzono już sekcję zwłok, ale biegli z zakresu medycyny sądowej nie byli w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny śmierci. - Widoczny na ciele dziecka uraz miał najprawdopodobniej charakter okołoporodowy. Obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co doprowadziło do zgonu i czy nastąpił on przed, czy już po porodzie - powiedział Kopania w rozmowie z TVN24.

Wobec tego konieczne będzie przeprowadzenie badań histopatologicznych. Wymagają one więcej czasu, więc na ich wyniki będzie trzeba poczekać kilka tygodni.

Biegły wstępnie ustalił, że śmierć dziecka nastąpiła do kilkunastu godzin przed znalezieniem zwłok. Śledczy uznali za prawdopodobne, że dziecko padło ofiarą przestępstwa.

Prokuratura wraz z policją szukają matki dziecka. Nie podano natomiast, czy próbowano znaleźć również ojca lub ustalić jego tożsamość.

Śledczy proszą o pomoc świadków. Można się w tej sprawie kontaktować z III komisariatem w Łodzi pod numerami 47 841 23 50 lub 49. – Prosimy o zgłaszanie się wszystkich osób, które mają wiedzę mogącą przybliżyć nas do prawdy. Każdy sygnał będzie skrupulatnie sprawdzony – powiedział w poniedziałek w Radiu ZET Krzysztof Kopania. Śledczy zapewniają anonimowość.

RadioZET.pl/PAP/TVN24/oprac. AK