Zbigniew Ziobro zapowiedział wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego w sprawie złagodzenia wyroku dla Steve’a V. – informuje w czwartek Prokuratura Krajowa. Przypomnijmy, że posiadający podwójne obywatelstwo mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia za zgwałcenie i zabójstwo 3-letniego dziecka. Teraz sąd obniżył mu karę do 15 lat. Wyrok jest prawomocny.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do makabrycznych wydarzeń doszło w 2017 roku. W Wieruszowie (województwo łódzkie) Steve V. – posiadający obywatelstwo kanadyjskie i portugalskie - od 20 do 29 września 2017 roku miał znęcać się nad 3-letnim synem swojej partnerki. Zgwałcił chłopca i doprowadził do jego śmierci.

Dziecko umarło w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przywiozła je tam karetka ze szpitala w Wieruszowie zaraz po tym, jak do placówki zgłosiła się matka dziecka, które miała liczne obrażenia ciała.

Ziobro zapowiada kasację

Steve V. usłyszał zarzuty i wyrok w postaci 25 lat pozbawienia wolności. O kwestii złagodzeniu kary pisaliśmy wczoraj – ponieważ to właśnie w środę Sąd Apelacyjny wydał w jego sprawie wyrok i złagodził karę wymierzoną wcześniej przez Sąd Okręgowy. Przypomnijmy, że chodzi o zmianę wyroku z 25 lat na 15. Warto dodać, że wyrok ten jest prawomocny.

W sprawie zabrał już głos Zbigniew Ziobro. Jak zapowiedział, zamierza złożyć kasację na decyzję sądu.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, łódzki sąd rozpoznawał w środę apelację dotyczącą gwałtu i doprowadzenia do śmierci trzyletniego chłopca przez obywatela Kanady i Portugalii Steve'a V. W komunikacie podkreślono, że szef MS, prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił wyrok jako szokujący i złoży od niego kasację.

"Brutalnie je zgwałcił i pobił"

Opisując okoliczności zdarzenia, prokuratura podkreśliła, że pod nieobecność matki zajmujący się dzieckiem mężczyzna brutalnie je zgwałcił i pobił, uderzając w głowę swojej ofiary z potężną siłą. Wskutek uderzenia chłopiec doznał rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych, skutkujących m.in. ostrym masywnym krwiakiem przymózgowym podoponowym oraz złamaniem w obrębie kości pokrywy czaszki. U dziecka stwierdzono również szereg obrażeń tułowia, jamy brzusznej i kończyn górnych. Obrażenia te doprowadziły do śmierci małoletniego Prokuratura Krajowa

Prokurator przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi domagał się zmiany przyjętej przez sąd I instancji kwalifikacji prawnej i zakwalifikowania czynu popełnionego przez oskarżonego na zbrodnię zabójstwa w związku ze zgwałceniem. Za ten czyn prokurator żądał wymierzenia sprawcy kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Rozpatrujący apelację, sędzia Krzysztof Eichstaedt odrzucił apelację prokuratorską i złagodził orzeczoną przez sąd I instancji wobec sprawcy karę z 25 lat pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności. Sędzia utrzymał kwalifikację prawną czynu jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym zamiast zbrodni zabójstwa.

RadioZET.pl/PAP/onet.pl