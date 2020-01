Przed sądem stanie 36-latek oskarżony o uporczywe nękanie o cztery lata młodszego znajomego, kierowanie wobec niego gróźb, bezprawne wykorzystywanie danych personalnych i wizerunku innych osób oraz uszkodzenie samochodu 32- latka. Za nękanie grozi do 5 lat więzienia.

O sprawie poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Przypomniał, że po raz pierwszy 36-latek zatrzymany został w marcu ub. roku. Usłyszał wtedy zarzuty nękania 32-latka.

32-latek z Łodzi nękał swojego znajomego

Z ustaleń śledczych wynikało, że pokrzywdzony był nachodzony przez mężczyznę w miejscu pracy i zamieszkania. Wysyłał mu także smsy i e-maile. Rozklejał ulotki z wizerunkiem pokrzywdzonego w jego okolicy. Groził popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. Podczas przesłuchania oskarżony przyznał się wówczas do zarzutów. Wyraził żal w związku z zaistniałą sytuacją.

Ponieważ nie respektował jednak nałożonego na niego zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów i w dalszym ciągu zachowywał się w sposób wyczerpujący znamiona przestępstwa, doszło do ponownego jego zatrzymania i poszerzenia zarzutów

tłumaczył Kopania. Dodał, że na wniosek prokuratury sąd w kwietniu 2019 roku aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Po opuszczeniu aresztu mężczyzna ponownie zaczął nachodzić pokrzywdzonego w miejscu zamieszkania, przesyłać mu wiadomości tekstowe, jeździł za nim samochodem. Groził także 32-latkowi, że poleje go substancją żrącą. Pomalował czerwoną farbą oraz porysował karoserię samochodu znajomego swojej ofiary.

Prokuratura o sprawie mieszkańca Łodzi

36-latek został zatrzymany i ponownie aresztowany. Mimo osadzenia w areszcie śledczym oskarżony wciąż nękał pokrzywdzonego. - Podszywając się pod dane osobowe innych osadzonych, wysyłał listy. Ich (...) faktyczny nadawca podszywając się pod inne osoby, w istotny sposób ingerował w prywatność pokrzywdzonego, odnosząc się do wzajemnych relacji i znajomości – powiedział Kopania.

Już po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, funkcjonariusze aresztu zawiadomili prokuraturę, że istnieje podejrzenie dalszego nękania pokrzywdzonego, ponieważ 36-latek wykonuje do swojej ofiary zabronione połączenia telefoniczne.

Jak poinformował Kopania, będzie to wyjaśniane już w odrębnym postępowaniu. - Będziemy ustalać, jak była możliwa realizacja tych połączeń, jak często następowały i czego dotyczyły – mówił. W postępowaniu oskarżony poddany został badaniom sądowo–psychiatrycznym. Biegli nie dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego poczytalności. Akt oskarżenia wobec 36-latka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa Łódź–Górna.

