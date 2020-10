O znęcaniu się nad psem łódzką policję zawiadomiono w sobotę późnym wieczorem. Patrol przyjechał na ul. Gdańską w centrum Łodzi. - Z relacji świadka wynikało, że właściciel najpierw potrząsał zwierzęciem, a następnie po wrzuceniu do pojemnika, kopał kontener - poinformowała rzeczniczka w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Powiedziała, że na miejscu policjanci zastali 45-latka. - Wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Badanie wykazało blisko promil - podała. Mężczyzna powiedział policjantom, że ma psa od tygodnia.

Łódź. Wyrzucił psa na śmietnik, bo zwierzę wypróżniło się w domu

- Zdenerwował się, kiedy po powrocie do domu późnym wieczorem zobaczył, że zwierzę wypróżniło się na podłogę w korytarzu. Uznał, że nie chce mieć psa i wyrzucił go do śmietnika - relacjonowała Kącka. Strażnicy miejscy przewieźli psa do weterynarza. Zwierzę ma prawdopodobnie uraz łapy.

Mężczyzna został już zatrzymany. Noc spędził w policyjnej celi. 45-latek usłyszał już także zarzut. Za takie potraktowanie zwierzęcia grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP