Łódzka policja bada sprawę zabójstwa 57-letniego kobiety, do którego doszło w grudniu ubiegłego roku. Komenda wojewódzka opublikowała wizerunki trzech mężczyzn uchwyconych przez kamery miejskiego monitoringu, którzy 4 grudnia byli w okolicy Parku Na Zdrowiu, w czasie kiedy doszło tam do zbrodni. Osoby te mogą mieć istotne dla śledztwa informacje.

Zabójstwo 57-latki miało miejsce na początku grudnia ubiegłego roku. Do tej pory policji nie udało się doprowadzić do odnalezienia sprawcy tej zbrodni. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Łodzi wynika, że 4 grudnia kobieta wyszła z domu na osiedlu Teofilów z psem ok. godz. 18. Ok. godz. 19:30 błąkające się zwierzę odnalazły przygodne osoby, które udały się z nim do weterynarza. Po czipie odnaleziono miejsce zamieszkania jego właścicieli.

W mieszkaniu był mąż kobiety, który - jak się okazało - zgłosił już policji zaginięcie żony. Rozpoczęto poszukiwania. Następnego dnia ok. godz. 5 rano w Parku na Zdrowiu - pomiędzy al. Unii a ul. Konstantynowską - odnaleziono zwłoki 57-latki. Ciało było przykryte liśćmi.

Łódź. Zabójstwo 57-latki. Policja publikuje nagranie i szuka trzech mężczyzn

W piątek łódzka policja opublikowała na swojej stronie lodzka.policja.gov.pl oraz w mediach społecznościowych nagrania, na których widać trzech mężczyzn uchwyconych przez kamery miejskiego monitoringu w okolicach lub na terenie Parku na Zdrowiu.

Nagranie 1:

Mężczyzna poruszał się 4 grudnia 2020 r. ok. godz. 19 ul. Krakowską i Krzemieniecką w kierunku ul. Retkińskiej. Jest krępej budowy ciała, posiada zarost na twarzy, ubrany był w ciemną kurtkę oraz spodnie, buty typu sportowego oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Poruszał się w charakterystyczny sposób.

Nagranie 2:

Mężczyzna 4 grudnia 2020 r. w godz. 18:27-19:45 zaparkował pojazd marki Opel Astra II Combi koloru granatowego (nieczytelne numery rejestracyjne) na parkingu przy parku na Zdrowiu od strony ul. Srebrzyńskiej na wysokości bloków przy ul. Praussa, a następnie wszedł na teren parku. Ma wysportowaną sylwetkę, ubrany był w ciemną kurtkę, jasne spodnie, buty z białą podeszwą oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Ma krótkie włosy, częściowo wygolone.

Nagranie 3:

Mężczyzna 4 grudnia 2020 r. ok. godz. 19:30 szedł ul. Krakowską od ul. Michałowicza w kierunku ul. Biegunowej. Był ubrany w luźną, zimową kurtkę poprzecznie pikowaną z dużym kapturem, miał przewieszoną przez ramię saszetkę, na twarzy maseczką. Przemieszczał się dynamicznym krokiem.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka, mimo wielu czynności podjętych przez funkcjonariuszy, do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości, a mogą oni posiadać ważne informacje, które pomogą w prowadzonym śledztwie.

"Jeśli jesteś osobą, której wizerunek prezentujemy albo znasz tę osobę, skontaktuj się z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 21 06 w godz. 8-16 lub całodobowo z dyżurnym KWP w Łodzi pod nr tel. 47 841 22 57. Zapewniamy anonimowość. Być może nieistotny w ocenie świadka szczegół okaże się tym przełomowym w połączeniu z wiedzą, którą już mają policjanci" - dodała Kącka.

RadioZET.pl/PAP/Facebook/lodzka.policja.gov.pl