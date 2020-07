Zlekceważył zakaz kąpieli i wypił wcześniej piwo. 38-latek utonął

Do tragedii doszło w zbiorniku retencyjnym w miejscowości Biestrzyków Wielki w gminie Kobiele Wielkie (Łódzkie). 38-latek wskoczył do wody i nie wypłynął. Wcześniej spożywał alkohol.

Do utonięcia mężczyzny doszło we wtorek po południu. 38-latek wskoczył do zbiornika retencyjnego, który objęty jest zakazem kąpieli. Próbował go ratować jego 27-letni kolega. Nie udało mu się.

38-latek we wtorek po popołudniu udał się ze swoim 27-letnim znajomym w okolice zbiornika retencyjnego w miejscowości Biestrzyków Wielki. Mężczyźni nad wodą spożywali piwo.

W pewnym momencie 38-latek postanowił popływać i wskoczył do zbiornika wodnego na tzw. bombę. Gdy po chwili nie wypłynął, jego kolega wskoczył do wody, próbując go ratować. Po nieudanej próbie odnalezienia tonącego, na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe

- przekazał Włodzimierz Czapla z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Ciało mężczyzny wydobyli nurkowe z PSP w Radomsko. Było już za późno na pomoc medyczną. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Według ustaleń policji w miejscu, gdzie doszło do utonięcia, obowiązuje zakaz kąpieli.

RadioZET.pl/PAP