Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie mówi „stop” uzależnionym od alkoholu. Służby socjalne uznały, że nierokujący poprawy, z zasądzoną eksmisją, będą zmuszani do wyprowadzki na wieś, do wolnostojących domków. Do tej pory eksmitowani trafiali do kolejnych mieszkań w blokach.

Osoby uzależnione od alkoholu często są uciążliwymi sąsiadami dla mieszkańców gminnych budynków wielorodzinnych. Nie tylko zakłócają spokój, ale też nie płacą czynszu. Jeśli nie ma innej rady, kierujemy do sądu sprawę o eksmisję. Musimy zapewnić im lokum, ale nie chcemy, by było to kolejne mieszkanie w bloku. Mamy wolnostojące domki na wsi i tam będziemy ich kierować. Jolanta Figurska, kierowniczka GOPS w Uniejowie, dla PAP

Kierowniczka GOPS zaznaczyła, że budynek jest w przyzwoitym stanie, wykończony, z łazienką. Ośrodek będzie kierował do domu osoby uzależnione, wszczynające regularne awantury.

– Nasi podopieczni – i nie chodzi tu jedynie o alkoholików – niechętnie reagują na propozycję wyprowadzki na wieś. Na pewno nie będziemy tam kierować rodzin z dziećmi, tylko osoby samotne i to takie, które wszczynają awantury – dodała kierownik GOPS, zaznaczając, że problem nie dotyczy wszystkich alkoholików.

Do przeprowadzki uporczywych podopiecznych wciąż jednak daleka droga. Czytamy, że żadna sprawa nie została skierowana do sądu. Dwie osoby przekraczają jednak granice cierpliwości, wszczynając częste awantury. Kończą się interwencjami policji w komunalnych blokach, co irytuje sąsiadów. GOSP chce w ten sposób zadbać o innych mieszkańców, zwłaszcza wymagających pomocy seniorów.

Dla alkoholików zmiana środowiska i odseparowanie od kolegów też może być jakąś terapią. kierowniczka GOPS w Uniejowie

