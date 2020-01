Groźne wykolejenie pociągu niedaleko stacji Łowicz Przedmieście. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przekazała, że z torów wypadły dwa wagony składu towarowego. Między Łowiczem a Domaniewicami wprowadzono komunikację zastępczą. Utrudnienia mogą potrwać do końca dnia - poinformowała w środę PAP rzeczniczka ŁKA.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10. Jak ustalił lokalny serwis Lowicz24.eu do wykolejenia doszło między stacją Łowicz Przedmieście a przejazdem kolejowym na ul. Katarzynów. Policjanci ustalili, że maszynista był trzeźwy.

Według informacji PAP, wykoleiły się dwa wagony przystosowane do przewozu cementu. Serwis ŁKA na Facebooku zamieścił informację o komunikacji zastępczej w rejonie wykolejenia.

W związku z wykolejeniem pociągu towarowego na stacji Łowicz Przedmieście, na odcinku Łowicz Przedmieście - Domaniewice-Łowicz Przedmieście będzie uruchomiona komunikacja zastępcza. Komunikat obowiązuje do odwołania Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Rzeczniczka nie potrafiła określić, jak szybko skończą się utrudnienia. Wstępnie określiła, że mogą potrwać do końca dnia.

RadioZET.pl/PAP/Lowicz24.eu